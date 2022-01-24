В Самарской области ночью на трассе насмерть сбили пешехода, который шел прямо по центру дороги

Мужчина в темной одежде шел ночью прямо посередине трассы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью, 23 января 2022, около половины второго, на трассе Ульяновск-Димитровград-Самара был насмерть сбит 35-летний мужчина. Молодой водитель на «Хендай» ехал из Самары в сторону Ульяновска и в условиях темного времени суток не увидел мужчину на дороге.

- По предварительным данным, 35-летний пешеход шел по центру проезжей части в темной одежде в попутном направлении, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.