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Происшествия24 января 2022 8:45

В Самарской области ночью на трассе насмерть сбили пешехода, который шел прямо по центру дороги

35-летний мужчина в 1:30 шел по центру дороги на трассе Ульяновск-Димитровград-Самара
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Мужчина в темной одежде шел ночью прямо посередине трассы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчина в темной одежде шел ночью прямо посередине трассы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью, 23 января 2022, около половины второго, на трассе Ульяновск-Димитровград-Самара был насмерть сбит 35-летний мужчина. Молодой водитель на «Хендай» ехал из Самары в сторону Ульяновска и в условиях темного времени суток не увидел мужчину на дороге.

- По предварительным данным, 35-летний пешеход шел по центру проезжей части в темной одежде в попутном направлении, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.