На главу Самары и депстрой подали в суд за бездействие

Иск против властей Самары рассмотрит арбитражный суд региона Фото: Ольга НОВИКОВА

Главу Самары и департамент градостроительства ждут новые судебные разбирательства. На них подали в суд за бездействие. Истец — ООО «Самарский проект», который должен был заняться развитием площадки в Октябрьском районе.

Ранее организация получила разрешение на разработку проекта планировки и межевания земельного участка, расположенного в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина. Однако через некоторое время мэрия расторгла с ней соглашение. По данным чиновников, «Самарский проект» не выполнил в срок возложенные обязательства.

Компания обратилась с иском в арбитражный суд Самарской области. Она потребовала признать незаконным бездействие главы Самары и департамента градостроительства и обязать их в течение 15 дней обеспечить рассмотрение документации по планировке территории на публичных слушаниях. Заседание по делу назначено на 25 января 2022 года.

Между тем департамент градостроительства подал встречный иск против «Самарского проекта». Чиновники хотят взыскать с организации 5,7 млн рублей за долг по аренде участка с октября 2020-го по конец сентября 2021 года. Заседание назначено на 27 января 2022 года.