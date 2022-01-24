В Самарской области бывшие сотрудницы налоговой предстанут перед судом

Подозреваемые предстанут перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершили расследование по делу бывших сотрудниц налоговой службы. Они превысили должностные полномочия.

По сообщению СУ СК России по Самарской области, одна из обвиняемых временно заменяла начальника контрольно-аналитического отдела и хотела получить эту должность на постоянную основу. Она сговорилась с замначальника налоговой инспекции, и они разработали план по улучшению показателей работы и подделали данные в системе: подыскали организацию и изменили документацию в свою пользу. Полученные документы указывали, что теперь организация нарушает установленные правила.

Из-за подделки документов экс-сотрудницы нанесли удар по деловой репутации организации. Потерпевшая компания не получала полный объем выручки и потеряла множество контрактов. Правоохранители завершили расследование, дело направили в суд для рассмотрения.