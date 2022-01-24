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Общество24 января 2022 11:45

Власти рассказали, под какие обязательства Самара получила кредит на строительство метро

На Безымянке будет бум жилищного строительства, чтобы обеспечить нормальный пассажиропоток этой ветки
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре кредит на строительство новой станции взяли под серьезные гарантии

В Самаре кредит на строительство новой станции взяли под серьезные гарантии

Губернатор Самарской области рассказал, на каких условиях региону удалось получить инфраструктурный кредит на строительство станции метро "Тетральная". Для региона деньги дадут на выгодных условиях, но и пообещать местным властям пришлось немало.

- Нам, для того, чтобы получить эти деньги от правительства федерального, пришлось пообещать, что на Безымянке будет строительный бум, что там будет развиваться жилищное строительство и будет больший пассажиропоток в центр города, - отметил Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что со строительными компаниями достигнуты договоренности по интересным проектам, так что в спальных районах может появиться много хорошего и востребованного жилья. Появление новой станции метро позволит жителям Безымянки за 15-17 минут добираться до центра города, где находится главная прогулочная площадь Самары, театры, много кафе и ресторанов, а также в шаговой доступности - старая набережная. Как ожидается, строительство новой станции позволит повысить пассажиропоток на 30%.

К строительству станции "Театральная" уже готовы приступить. Сейчас первая задача - убрать рельсы трамваев с улицы Галактионовская. Построить новую станцию планируют до конца 2024 года.