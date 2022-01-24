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Общество24 января 2022 16:38

Мультимедийную выставку из 75 тысяч бабочек создадут в Самаре

В коллекции будет представлено 3,5 тысячи видов из 150 стран
Сергей ЧЕРНЫХ
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Профессор Сачков собирал коллекцию бабочек более 40 лет

Профессор Сачков собирал коллекцию бабочек более 40 лет

Мультимедийную выставку из 75 тысяч бабочек создадут в Самаре на базе Самарского университета имени Королева.

Такая инициатива была озвучена в ходе Наблюдательного совета университета, ее поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Университет известен своими проектами в космической и авиационной отраслях, при этом, в структуру вуза входят кафедры, работающие в других сферах, в том числе, биологии.

Один из проектов вуза – создание выставки бабочек. Коллекцию собрал профессор кафедры экологии, ботаники и охраны природы, доктор биологических наук Сергей Сачков. Коллекция насчитывает 75 тысяч экземпляров 3,5 тысячи видов из 150-ти стран. Профессор Сачков собирал коллекцию на протяжении 40 лет.

Коллекция насчитывает 75 тысяч экземпляров

Коллекция насчитывает 75 тысяч экземпляров

Выставку планируют сделать с использованием мультимедийных и интерактивных инструментов.

- Это серьезный образовательный, научный и туристический проект. Идея имеет огромный туристический потенциал, она может стать нашей достопримечательностью, - сказал глава региона.

Губернатор поручил министру образования и науки региона Виктору Акопяну совместно с руководством вуза, мэрией Самары и другими заинтересованными ведомствами подготовить проект выставки и определить, где она будет размещаться.