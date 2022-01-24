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Общество24 января 2022 17:12

Дмитрий Азаров поручил сделать Ботанический сад в Самаре доступным в любое время года

Там планируют сделать туристические маршруты и современную инфраструктуру
Сергей ЧЕРНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Ботанический сад хотят сделать доступнее для посетителей

Ботанический сад хотят сделать доступнее для посетителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания Наблюдательного совета Самарского университета поручил сделать Ботанический сад доступным для посещения в любое время года.

Сейчас Ботанический сад работает только в теплое время года. При этом, глава региона отметил, что в стране есть примеры, когда ботанические сады не только более доступны для посетителей, но еще и имеют необходимую инфраструктуру, там предлагают туристические маршруты и экскурсии.

Губернатор поручил ректору университета Владимиру Богатыреву подготовить программу развития Ботанического сада. Там нужно сделать туристические маршруты и придумать активности для посетителей в любое время года.

- Нужна современная инфраструктура. Во взаимодействии с учеными, преподавателями, которые там ведут работу, сформируйте предложения, найдите оптимальное решение вопроса, чтобы сад постоянно работал и был открыт для жителей, - сказал Дмитрий Азаров.