Власти рассказали, какие школы уйдут на дистант в Самаре из-за "Омикрона" в январе 2022 года

Если в классе отсутствует 20% детей из-за болезни, то школьников переведут на дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на заседании оперштаба определили, когда вводить дистанционное обучение для школьников из-за распространения "Омикрона". Дмитрий Азаров, глава региона, поручил ежедневно контролировать количество зараженных.

По сообщению правительства Самарской области, в семь раз увеличилось число зараженных среди школьников, студентов и воспитанников детских садов. Рекомендуют ввести карантин в том случае, если в классе или в группе отсутствует 20% детей по причине гриппа, ОРВИ или коронавирусной инфекции.

Армен Бенян, министр здравоохранения Самарской области, подчеркнул, что также выросло число госпитализованных детей в ковидные стационары. Приняли решение расширить количество больничных коек и увеличить число запасов вакцинации.