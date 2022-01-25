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Общество25 января 2022 3:33

В Самарской области со среды 26 января 2022 года снова пойдет снег

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области 25-27 января 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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До конца недели будет идти небольшой снег

До конца недели будет идти небольшой снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу синоптиков, в регионе со среды, 26 января 2022 года, снова ожидаются осадки в виде снега. По ночам столбики термометров будут опускаться ниже -20 градусов.

Во вторник, 25 января 2022 года, в Самаре будет облачно с прояснениями, существенных осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха днем составит -11…-13 градусов, а ночью ударят морозы до -21.

В ночь на среду, 26 января, в Самарской области пойдет небольшой снег, который продолжится на весь день. Температура воздуха будет держаться в пределах -7…-12 градусов, а ночью местами до -21.

27 января 2022 года, в регионе также продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха днем не опустится ниже -12 градусов.