В Самарской области со среды 26 января 2022 года снова пойдет снег

До конца недели будет идти небольшой снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу синоптиков, в регионе со среды, 26 января 2022 года, снова ожидаются осадки в виде снега. По ночам столбики термометров будут опускаться ниже -20 градусов.

Во вторник, 25 января 2022 года, в Самаре будет облачно с прояснениями, существенных осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха днем составит -11…-13 градусов, а ночью ударят морозы до -21.

В ночь на среду, 26 января, в Самарской области пойдет небольшой снег, который продолжится на весь день. Температура воздуха будет держаться в пределах -7…-12 градусов, а ночью местами до -21.

27 января 2022 года, в регионе также продолжит идти небольшой снег. Температура воздуха днем не опустится ниже -12 градусов.