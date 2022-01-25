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Общество25 января 2022 4:49

В Самаре с начала 2022 года составили 111 протоколов на пассажиров без масок

В общественном транспорте продолжают проверять наличие защитных масок
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Полицейские продолжают выписывать протоколы за отсутствие маски в транспорте. Фото: администрация Самары

Полицейские продолжают выписывать протоколы за отсутствие маски в транспорте. Фото: администрация Самары

Защитные маски в общественных местах, в том числе в городском пассажирском транспорте, прочно вошли в повседневную жизнь самарцев. Многие пассажиры надевают средства защиты еще стоя на остановке и ожидая прибытия автобуса. Однако есть и те, кто до сих пор выступает против ношения защитных масок. Именно они попадают под статью КоАП РФ и наказываются штрафами.

С начала 2022 года на «антимасочников» в общественном транспорте уже составили 111 протоколов. За прошедшую неделю штрафы были выписаны на 52 пассажиров. Рейды общественников совместно с сотрудниками полиции проходят с осени 2020 года, за этот период до настоящего времени было выписано 1090 протоколов за отсутствие индивидуальных средств защиты.

Напомним, согласно санкции административной статьи, нарушитель масочного режима может быть оштрафован на 30 тысяч рублей, за повторное нарушение штраф увеличивается до 50 тысяч. На «антимасочника» составляется протокол, который потом передается на рассмотрение суду.