В Тольятти судимый таксист сдал забытый пассажиркой телефон в ломбард

Таксист не стал возвращать забытый телефон клиентке, а сдал его в ломбард Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть ОП №21 в Тольятти обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила о краже своего мобильного телефона. Женщина рассказала, что она ехала на такси домой, а после обнаружила пропажу своего гаджета.

Полицейские установили таксомоторную компанию, которая в тот день работала на линии и обслуживала заявительницу. Через некоторое время удалось установить и личность водителя такси. Им оказался 29-летний ранее судимый тольяттинец. Сотрудники полиции выяснили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел внутренних дел для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ходе опроса мужчина признался в преступлении и рассказал, что воспользовался забывчивостью клиентки, чтобы материально обогатиться. Он увидел, что пассажирка оставила свой телефон на сидении, и не стал возвращать имущество владелице. Вместо этого он приехал в ломбард и сдал гаджет, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь таксисту может грозить до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.