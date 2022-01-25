Прокуратура добилась выплаты страховки вдове погибшего пожарного в Самарской области

Суд удовлетворил требования прокурора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Борского района Самарской области встала на защиту интересов вдовы пожарного, который погиб во время исполнения служебных обязанностей. Суд удовлетворил требования прокурора и добился страховой выплаты по потере кормильца вдове пожарного.

Погибший проходил службу в ПСО №48 ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям». 22 марта 2021 года мужчина работал на месте ДТП. Во время проведения аварийно-спасательных работ, он потерял сознание. Позже медики констатировали его смерть вследствие болезни сердца.

Страховая компания ООО «Арсеналъ» отказала вдове в признании наступившего случая смерти страховым и выплате страхового возмещения. Прокуратурой района в защиту интересов семьи погибшего обратилась в Богатовский районный суд, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Судом были удовлетворены требования прокурора. Страховая компания признала несчастный случай страховым и выплатила вдове компенсацию. Решение суда в законную силу не вступило.