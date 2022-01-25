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Общество25 января 2022 8:10

Жители Самары потребовали улучшить работу трамвая № 7

Горожан не устраивают одновагонные составы и большой интервал движения
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарцы пожаловались на работу трамвая № 7

Самарцы пожаловались на работу трамвая № 7

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу трамвая № 7. Горожане потребовали ввести на маршруте двухвагонные составы.

— Невозможно ездить на работу на одновагонной семерке! Она ходит переполненная, интервалы движения запредельные. Что за издевательство над людьми?! — обратились самарцы в твиттере к чиновникам.

В департаменте транспорта сообщили, что двухвагонных составов на все маршруты не хватает. По маршруту № 7 предусмотрены только одновагонные поезда. В МП «ТТУ» добавили, что сейчас на нем работают 8 трамваев. Интервал их движения составляет 14-15 минут.

— Для выпуска на 7 маршрут поездов, состоящих из 2-х вагонов, их необходимо снять с другого маршрута, что вызовет жалобы пассажиров других маршрутов, — отметили в ТТУ.

Представители предприятия также сообщили, что интервалы движения на маршрутах трамваев увеличиваются из-за нехватки водителей и кондукторов. Причина — рост заболеваемости среди сотрудников перевозчика.