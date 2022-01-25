Уникальное издание лубочных картинок 1881 года покажут в Самаре

Самарцы увидят уникальные старинные издания / Фото: libsmr.ru

27 января 2020 года в 15:00 состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Русские народные картинки Д.А. Ровинского»: бытовая и духовная жизнь русского народа с начала XVII до середины XIX века в 1780 наивных изображениях с описанием». Экспозиция будет представлена в Центре изучения книжной культуры Самарской универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1-й этаж).

Выставка приурочена к началу Года культурного наследия народов России. Основная ее задача — ознакомить жителей Самарской области с трудом Дмитрия Ровинского и лучшими образцами самобытного народного графического искусства XVII — первой половины XIX века.

В экспозиции будут представлены народные лубочные картинки, собранные в 3-х томах атласа «Русские народные картинки» Дмитрия Ровинского, а также их описание в 5-ти томах. Центром выставки станет ценнейший атлас, выпущенный тиражом 250 экземпляров, и пятитомное описание.

Коллекция, собранная Ровинским, уникальная по количеству и разнообразию материалов. Посетители выставки смогут посмотреть на героев легенд и сказок, сатирические и юмористические листы, собрание карикатур Наполеона, солдат французской армии и многое другое.

Также можно будет увидеть издания с автографами самого Ровинского и выпущенную в 1914 году книгу Анатолия Кони «Отцы и дети судебной реформы».