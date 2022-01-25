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Происшествия25 января 2022 9:36

В Тольятти мужчина на Hyundai Solaris наехал на пенсионерку

Автомобилист сдавал назад и не заметил пожилую женщину
Алия Хафизова
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Пострадавшую увезли в больницу

Пострадавшую увезли в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 24 января 2022 года, в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. В 14:40 у дома № 12 по бульвару Гая автомобилист при движении задним ходом наехал на пенсионерку.

— 49-летний мужчина на Hyundai Solaris в результате небезопасного маневра наехал на пожилую женщину 1946 года рождения. Пенсионерка переходила пешеходную часть слева направо по ходу движения авто, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.