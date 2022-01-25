В Самаре 14-летний школьник загадочно умер в пустой квартире

Правоохранители проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 24 января 2022 года, в доме на 6-й просеке в Самаре произошло ЧП. В одной из квартир нашли мертвым 14-летнего школьника. При каких обстоятельствах умер подросток, пока не известно.

— По предварительной версии, мальчик покончил жизнь самоубийством. Его тело обнаружили на входе в спальню, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что подросток жил вместе с матерью. Он учился в восьмом классе одной из школ Промышленного района. На учете в ПДН не состоял. Ранее мальчик не высказывал намерения о совершении суицида.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли личный дневник парня и его телефон. По факту случившегося проводится проверка.