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Общество25 января 2022 11:05

В Самаре проведут распределение мест в детских садах в конце января 2022 года

Родителям напомнили проверить указанные данные
Алена ПРОВКИНА
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В конце января пройдет распределение мест для детей

В конце января пройдет распределение мест для детей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарским родителям напомнили проверить указанные данные перед распределение мест в детских садах, которое пройдет 28 января 2022 года.

По сообщению городской администрации, заявления на подачу места нужно проверить на сайте. Если в документах есть неточности или не указаны данные, необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. Распределение пройдет в указанном порядке с учетом некоторых критериев или льгот: наличие на внеочередное или первоочередное место, учет даты регистрации ребенка в реестре, возраст, направление групп.

О получении места сообщат по указанным контактам, на сайте позиция «Очередник» изменится на «Направлен».