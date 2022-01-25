В Самаре проведут распределение мест в детских садах в конце января 2022 года

В конце января пройдет распределение мест для детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарским родителям напомнили проверить указанные данные перед распределение мест в детских садах, которое пройдет 28 января 2022 года.

По сообщению городской администрации, заявления на подачу места нужно проверить на сайте. Если в документах есть неточности или не указаны данные, необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. Распределение пройдет в указанном порядке с учетом некоторых критериев или льгот: наличие на внеочередное или первоочередное место, учет даты регистрации ребенка в реестре, возраст, направление групп.

О получении места сообщат по указанным контактам, на сайте позиция «Очередник» изменится на «Направлен».