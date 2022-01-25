В Самаре дело директора ПГК передали в суд

Директору может грозить колония Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре дело директора Поволжского государственного колледжа передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчина получал деньги за внесение подростков в список абитуриентов.

По сообщению СУ СК России по Самарской области, на скамье подсудимых оказались четыре сотрудника колледжа за мошенничество и взятки, в их число вошел директор. По версии следствия, обвиняемый получил взятку в 144 000 рублей за внесения подростков в список поступивших абитуриентов без экзаменов и проверок их знаний. Отмечают, что женщина, передававшая деньги сама являлась сотрудником образовательного учреждения и получила средства от учениц.

Помимо этого, директор также выписывал деньги для сотрудников, которые не проводили занятия в колледже и увеличивал плату за час работы в два раза. В его биографии также отметили еще один факт: после победы в одном из конкурсов, студенты не получили всю сумму, так как директор попросил отдать ему часть выигрыша. Расследование завершено, обвиняемому может грозить уголовная ответственность.