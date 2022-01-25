Трехлетний ребенок отравился средством для прочистки труб в Самаре

Врачи спасли жизнь маленькому пациенту / Фото: Минздрав Самарской области

В Самаре врачи спасли 3-летнего ребенка, который выпил средство для прочистки труб. Операцию провели медики областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

ЧП произошло в ноябре 2021 года. Мама, папа, их 3-летний сын и полугодовалая дочь пришли домой из магазина. Женщина пошла разбирать покупки, ее муж — переодевать малышку, а сын отправился в ванну. Именно там мальчик и выпил опасное средство.

— За два дня до этого мы прочищали трубы и поставили бутылку со средством за стиральную машину. Сын очень любит играть с разными бутылочками в ванне, вот и в тот раз он взял бутылку, открыл ее и сделал глоток, — рассказал отец мальчика.

Малыш выбежал из ванны весь в слезах. У него облез язык. Родители поняли, что сын что-то выпил, и начали вызвать у него рвотный рефлекс. Вскоре мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали у него 2-3 степень химического ожога пищевода.

Врачи оказали юному пациенту необходимую помощь. Сейчас он проходит повторное лечение в больнице. Это необходимо, чтобы убрать рубцы, которые образовались в желудке.

Медики призывают самарцев не оставлять детей одних в ванне или на кухне. Также они просят родителей убирать подальше всю химию, порошки и уксусы.