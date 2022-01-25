Арт-объект «Русский баян» откроют в Самаре в сентябре 2022 года

Уже в сентябре самарцы смогут посетить официальное открытие арт-объекта

В столице 63 региона в сентябре 2022 состоится торжественное открытие уникального арт-объекта «Русский баян». Он будет интерактивным. Из кнопок огромного музыкального инструмента будет звучать музыка победителей межрегионального конкурса баянистов и аккордеонистов, который состоится в июне 2022 года.

Арт-объект не просто так установили в Самаре, которая по праву считается центром баянной культуры. Здесь уже 20 лет проводится Международный конкурс «Виват, Баян!», а с 2018 года в Самаре проходит Всероссийский фестиваль «Душа баяна».

С 20 марта по 20 октября по всей России будет реализован проект «125 лет русскому баяну», посвященный рождению музыкального инструмента в Самарской области. Его победители смогут отправиться на родину баяна — в Самару, где состоится торжественное открытие арт-объекта. В рамках мероприятия также запланированы различные мастер-классы для участников и гостей проекта.

Арт-объект и конкурс реализованы на средства гранта Российского фонда культуры, представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и активно поддерживаются губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.