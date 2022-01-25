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Общество25 января 2022 14:01

В Самаре вернули к жизни утонувшего в ванне 4-месячного младенца

Ребенок выскользнул из надувного круга, когда его мать ненадолго отвлеклась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Врачи успешно вывели юного пациента из комы

Врачи успешно вывели юного пациента из комы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На новогодних праздниках в больницу имени Н.Н. Ивановой в Самаре доставили 4-месячного ребенка. Малыш утонул в ванной, он впал в кому и едва дышал.

По информации регионального министерства здравоохранения, младенец плавал в круге. Мама ненадолго отвлеклась. В этот момент ребенок выскользнул из круга и скрылся под водой. Родители тут же вызвали скорую помощь. Малыша за считанные минуты довезли до больницы. К счастью, медикам удалось его спасти.

— Ребенок поступил в состоянии угнетения сознания на уровне комы с нарушением дыхания. Ему провели искусственную вентиляцию легких и ввели нейропротекторы. Малыш вышел из комы без каких-либо последствий, — рассказала врач-анестезиолог реаниматолог Екатерина Банарь.

Вскоре юного пациента перевели из реанимации в отделение неврологии. Там он прошел необходимое лечение и реабилитацию. На днях малыша выписали из больницы.

Врачи отмечают: надувной круг для купания может быть опасен. Он не дает полную защиту. Ребенок может легко выскользнуть и захлебнуться водой. Родителей призывают не оставлять малышей без присмотра во время купания.