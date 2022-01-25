Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 15:08

Самарцам рассказали о симптомах "омикрона"

Главный санитарный врач региона рассказала, чем опасен новый штамм
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Новый штамм уже бродит по Самаре

Новый штамм уже бродит по Самаре

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова рассказала жителям Самары об опасностях нового штамма коронавируса. "Омикрон" продолжают выявлять в регионе - об этом говорят и растущие цифры заболеваемости. Главное отличие нового штамма - очень высокая заразность - что позволяет ему распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие.

Еще более опасной ситуацию делает тот факт, что человек уже может заражать окружающих, даже если у него еще нет симптомов заболевания. По словам Светланы Архиповой клинические проявления - насморк, повышенная температура, слабость, головная боль - могут проявляться уже позднее. А вот какие-то специфических симптомов у нового штамма пока не обнаружили. Врачи только отмечают, что он в первую очередь бьет не по легким, а по бронхам.

Первые признаки болезни по словам Светланы Архиповой могут появляться уже на 3-5 день после того, как вирус попал в организм. Поэтому стоит быть особенно внимательным к своему состоянию.

- Сразу же вызывайте врача, если почувствовали недомогание. Не стоит даже самому ходить в больницу. Берегите себя, близких и всех окружающих, - отмечает она. Светлана Архипова также заметила, что наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Кроме того, сейчас среди самарцев выявляют и другие заболевания: грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции.