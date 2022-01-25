Самарцам рассказали о симптомах "омикрона"

Новый штамм уже бродит по Самаре

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова рассказала жителям Самары об опасностях нового штамма коронавируса. "Омикрон" продолжают выявлять в регионе - об этом говорят и растущие цифры заболеваемости. Главное отличие нового штамма - очень высокая заразность - что позволяет ему распространяться гораздо быстрее, чем предыдущие.

Еще более опасной ситуацию делает тот факт, что человек уже может заражать окружающих, даже если у него еще нет симптомов заболевания. По словам Светланы Архиповой клинические проявления - насморк, повышенная температура, слабость, головная боль - могут проявляться уже позднее. А вот какие-то специфических симптомов у нового штамма пока не обнаружили. Врачи только отмечают, что он в первую очередь бьет не по легким, а по бронхам.

Первые признаки болезни по словам Светланы Архиповой могут появляться уже на 3-5 день после того, как вирус попал в организм. Поэтому стоит быть особенно внимательным к своему состоянию.

- Сразу же вызывайте врача, если почувствовали недомогание. Не стоит даже самому ходить в больницу. Берегите себя, близких и всех окружающих, - отмечает она. Светлана Архипова также заметила, что наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Кроме того, сейчас среди самарцев выявляют и другие заболевания: грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции.