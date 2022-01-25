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Общество25 января 2022 16:53

Самарский губернатор оценил проекты студентов в Доме научной коллаборации СамГТУ

Студенты продемонстрировали главе региона свои перспективные разработки
Сергей ЧЕРНЫХ
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Губернатор оценил проекты самарских студентов

Губернатор оценил проекты самарских студентов

В День студента губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал в Доме научной коллаборации СамГТУ.

Площадка была создана в прошлом году, там проводят мастер-классы и деловые игры, консультируют студентов по развитию их проектов. Также там учатся школьники по дополнительным программам.

Студенты продемонстрировали губернатору свои проекты. В их числе созданная студентами установка по генерации водорода, цифровые модели промышленных зданий и жилых домов, а также проект благоустройства территории у Постникова оврага.

Губернатор рассказал студентам, что для реализации и разработки научных проектов в регионе создан НОЦ «Инженерия будущего».

- Верьте в себя, своих родных и близких, соратников, наставников и педагогов, формируйте команду. Вместе мы можем больше. И тогда любая задача будет по плечу, а я со своей стороны всегда готов оказать поддержку, - сказал студентам глава региона.

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