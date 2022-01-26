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Общество26 января 2022 6:37

Самарцев напугали объявления на подъездах домов об эвакуации 29 января 2022 года

В листовках говорится, что все жильцы должны будут покинуть свои квартиры на несколько дней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Неизвестные расклеили объявления об эвакуации домов в Промышленном районе Самары

Неизвестные расклеили объявления об эвакуации домов в Промышленном районе Самары

Фото: СОЦСЕТИ

На подъездах домов в Промышленном районе Самары появились странные объявления. В них сообщается об учебной эвакуации жителей 29 января 2022 года. Якобы это необходимо для отработки действий населения и экстренных служб в случае возникновения ЧС, в том числе угрозы распространения коронавируса.

— Учебная эвакуация будет проводиться до пунктов временного размещения. Каждому полагается комплект одежды, питание и посуда. Возвращение граждан на места постоянного проживания планируется 3 февраля 2022 года, — говорится в объявлении.

При этом тем, кто откажется участвовать в данном мероприятии, грозят административной ответственностью — штрафами.

Объявления напугали и переполошили жителей Самары. Многие сразу подумали, что это чья-то шутка. Однако нашлись и те, кто поверил объявлению. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. В ведомстве заявили, что подобные листовки — фейк. Никаких учебных эвакуаций оперативное ведомство проводить не планирует.