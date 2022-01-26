Студентка из Самары завоевала титул «Мисс мира 2022»

Девушка учится на первом курсе Поволжского университета связи / Фото: Яна Богатова Фото: Instagram.com

Студентка из Самары Яна Богатова победила в международном конкурсе красоты Wоrld beauty 2022. Девушка завоевала высшую награду — титул Grand-Prix Miss World Beauty 2022.

Фестиваль красоты, моды и таланта Wоrld beauty 2022 прошел в столице Северной Македонии Скопье 7-11 января 2022 года. В нем приняли участие красавицы со всего света. 18-летняя студентка первого курса Поволжского университета связи Яна Богатова обошла всех своих соперниц и выиграла главную награду конкурса.

— Я — победитель! Нескромно, но к чему скромничать? Ведь я получила главную награду международного конкурса! Я заслужила эту победу. Я благодарна Богу и судьбе, что в моей жизни случилось такое увлекательное приключение и что я встретила много интересных людей. Заветную корону и ленту получила из рук президента Всемирной ассоциации фестивалей WAF Марьяна Катароски и мисс Вселенной Амины Синицкой, — написала девушка в своем инстаграме.

Самарская студентка уже не первый год участвует в различных конкурсах красоты. Летом 2021 года она выиграла титул Grand-Prix Miss World Russian Beauty, а осенью стала Miss International 2021. Кроме того, недавно Яну Богатову признали лучшей моделью Вячеслава Зайцева.