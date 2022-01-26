Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 10:21

Заводское шоссе затопило в Самаре 26 января 2022 года

Движение на пересечении с улицей XXII Партсъезда оказалось парализовано
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Проезжая часть на Заводском шоссе ушла под воду / Фото: Дмитрий Стародубцев

Проезжая часть на Заводском шоссе ушла под воду / Фото: Дмитрий Стародубцев

Фото: Twitter.com

В среду, 26 января 2022 года, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда образовался потоп. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

— Заводское шоссе утонуло! Течет в районе моста. Автобус № 55 развернуло на дороге, и он застрял, — делятся в твиттере автомобилисты.

Потоп серьезно осложнил движение на перекрестке. Водителям приходится сбавлять скорость, чтобы проехать затопленный участок. Не обошлось без ДТП. По словам горожан, на пересечении Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда столкнулись фура, микроавтобус и легковушка. Самарцы переживают, что к вечеру ситуация может ухудшиться — вода подмерзнет, и дорога превратится в каток.

Информацию о случившемся передали в «РКС-Самара». Сотрудники ресурсоснабжающей компании уже выехали на место. Сейчас они выясняют, где именно произошло повреждение.