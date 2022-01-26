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Происшествия26 января 2022 11:23

Жителя Самары задержали при получении денег на покупку сертификатов вакцинации от COVID-19

Молодой человек собирался передать взятку в медицинскую организацию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пройти фиктивную вакцинацию за деньги планировали четыре человека

Пройти фиктивную вакцинацию за деньги планировали четыре человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека заподозрили в посредничестве во взяточничестве при получении сертификата о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 28 декабря 2021 года самарец, находясь в машине на парковке одного из ТЦ, получил 32 тысячи рублей. Эти деньги он должен был передать сотрудникам лечебного учреждения, которые бы выдали четырем гражданам COVID-сертификаты. При этом никаких прививок они бы не делали. Однако преступная схема провалилась — полицейские задержали молодого человека.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства происшествия. Самарцу может грозить крупный штраф.

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