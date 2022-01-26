Еще 1205 жителей Самарской области подхватили коронавирус 26 января 2022 года

Около половины заболевших приходится на Самару, Тольятти и Новокуйбышевск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на среду, 26 января 2022 года. За минувшие сутки в регионе подтвердили 1 205 случаев заражения, за все время — 211 731. Об этом сообщает оперштаб.

Большинство зараженных выявили в крупных городах губернии: в Самаре — 326, в Тольятти — 206, в Новокуйбышевске — 100, в Сызрани — 72. Также много больных прибавилось в Волжском районе — 81 и в Сергиевском районе — 74.

Количество выздоровевших превышает число тех, кто подхватил COVID-19. Больничные закрыли 1 436 человек. Всего с начала пандемии вирус смогли победить 188 634 жителя Самарской области.

Умерли 12 пациентов, у который был подтвержден коронавирус. Общее количество летальных случаев в регионе достигло 6 638.

Добавим, за прошедшие сутки госпитализировали 205 ковид-больных. Столько же человек попали на больничные койки и накануне.