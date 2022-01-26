37 ударов металлической трубой: самарца будут судить за убийство знакомого

Мужчина может надолго сесть за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро окажется на скамье подсудимых 48-летний местный житель. Его обвиняют в жестоком убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось ночью 6 ноября 2021 года в квартире одного из домов на улице Стара-Загора в Промышленном районе. Двое мужчин устроили там небольшое застолье. Во время попойки они поссорились, завязалась драка. Обвиняемый схватил металлическую трубу и 37 раз ударил своего собутыльника. При этом как минимум 22 удара пришлись на голову.

Сразу после этого мужчина сбежал. Потерпевший же скончался на месте от полученных травм. Вскоре самарца задержали и возбудили против него уголовное дело. Недавно правоохранители завершили расследование. Материалы направили на рассмотрение в суд.