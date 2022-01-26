Власти Самары призвали соблюдать правила безопасности при расчистке крыш

Здоровье и жизнь работников по расчистке крыш на особом контроле. Фото: администрация городского округа

На совещании под руководством Владимира Василенко, первого вице-мера города, обсудили правила безопасности для сотрудников при расчистке крыш. Охрана труда в регионе на особом контроле.

Работодателей предупредили о необходимости соблюдения мер безопасности для сотрудников во время очистки кровель от снега. Теперь перед началом работы должны проводить оценку рисков, предупреждать жителей об образовании снежных завалов, сообщили в городской администрации.

- К работе на высоте не допускаются лица моложе 18 лет. Все работники должны пройти предварительное обучение и последующую проверку знаний, - отметил Вячеслав Наумов, начальник отдела охраны труда в Самаре.

Опасную зону возле домов огораживают сигнальной лентой, а внизу находится сотрудник, предупреждающий пешеходов о возможной опасности. Работодатель несет полную ответственность за здоровье и жизнь сотрудников, расчищающих снег на крышах.