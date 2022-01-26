В Самаре следят за уборкой снега на отремонтированных дорогах

Работу на отремонтированных участках строго контролируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают борьбу с последствиями снегопада. В регионе следят за состоянием отремонтированных дорог и уделяют уборке снега на них особое внимание.

Контроль на дорогах увеличит срок службы асфальта. Так, проверили состояние проспекта Кирова, соединяющего Московское шоссе, Ново-Садовую и ведущий к промышленной зоне участок. В порядок приводят и территорию от Заводского шоссе до улицы Победы, сообщили в городской администрации.

Подрядные организации счищают снег, формируют снежные валы и вывозят их на специальные полигоны для временного хранения. За прошедшие сутки в Кировском районе работали 65 спецмашин и 23 дорожных работника. Под особым вниманием находятся дороги, по которым ездит общественный транспорт.

Мониторинг на участках проводят не только специалисты, но и общественники. Власти принимают во внимание обращения жителей и планируют проработать каждое.