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Общество26 января 2022 14:37

В Самаре приняли решение о восстановлении зданий военного городка на улице Комсомольской

Об этом сообщило министерство обороны РФ
Алена ПРОВКИНА
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Старые здания восстановят

Старые здания восстановят

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в Самаре приняли решение о восстановлении зданий на территории военного городка на Комсомольской улице, 27.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что строительство относят к 1930 годам, но точной даты строительства и имени архитектора нет. Работы восстановления проведут в два этапа. Первый – разработка научно-проектной документации, в нем оценят техническое состояние объекта. Второй – ремонтно-реставрационные работы.

Средства на восстановление выделило министерство обороны.

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