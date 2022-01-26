В Самаре приняли решение о восстановлении зданий военного городка на улице Комсомольской

Старые здания восстановят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в Самаре приняли решение о восстановлении зданий на территории военного городка на Комсомольской улице, 27.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что строительство относят к 1930 годам, но точной даты строительства и имени архитектора нет. Работы восстановления проведут в два этапа. Первый – разработка научно-проектной документации, в нем оценят техническое состояние объекта. Второй – ремонтно-реставрационные работы.

Средства на восстановление выделило министерство обороны.