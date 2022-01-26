В Самаре планируют снести две недостроенные высотки на улице Гагарина

Строительство приостановили, а теперь здания хотят снести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре департамент градостроительства выиграл суд против ООО «МВМ». Ведомство требовало признать самовольными постройками две семиэтажки на улице Гагарина, 175 и снести их.

Компания «МВМ», учредителем и директором которой является глава ГК «Альянс», занималась возведением данных домов. Объекты так и не достроили. В итоге участок с семиэтажками забросили. Чиновники обратились в арбитражный суд региона и потребовали, чтобы застройщик демонтировал здания за свой счет в течение трех месяцев.

Во вторник, 25 января 2022 года, служители Фемиды удовлетворили иск. Если ООО «МВМ» так и не приступит к сносу недостроев, то это могут сделать в принудительном порядке.