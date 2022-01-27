В Тольятти очевидцы сообщили о крупном пожаре на улице Калинина

Бригаде пожарных удалось остановить возгорание. Фото: Патруль Тольятти

В Тольятти очевидцы поделились кадрами горящего здания на улице Калинина 26 января 2022 года. По предварительной информации, дым шел из-под крыши продуктового магазина.

По сообщению жителей, пожар начался утром в среду. На место сразу выехала бригада пожарных и спасательные службы, огонь быстро распространялся, столб дым поднялся над зданиями Центрального района. Сообщают, что улицу перекрывали для проезда и работы спецтехники. Огонь охватил около 30 квадратных метров, сообщает «Патруль Тольятти».

Сотрудники МЧС и дознаватели устанавливают причины пожара.