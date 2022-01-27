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Происшествия27 января 2022 5:55

В Самарской области осудили сотрудницу налоговой за взятку в 2 миллиона рублей

Большую часть она хотела передать руководству
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сотрудница получила деньги за помощь прохождения проверки

Сотрудница получила деньги за помощь прохождения проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудницу налоговой инспекции осудили за взятку в 2 миллиона рублей. Большую часть средств она планировала передать руководству.

«Вознаграждение» женщина получила в мае 2021 года от руководителя юридической компании, чтобы тот смог избежать плановых налоговых проверок. Из полученных средств 1 700 000 сотрудница планировала передать руководству, а оставшуюся часть взять себе. Она не успела осуществить свой преступный замысел, сообщают в прокуратуре Самарской области.

Женщину осудили по статьям о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и хищении чужого имущества. Суд вынес обвинительный приговор и назначил штраф в размере 1, 7 миллиона рублей.