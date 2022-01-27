Первый этап строительства станции метро "Театральная" в Самаре доверили компании Сонина. Только за проект заплатят 100 миллионов рублей

На первый этап строительства метро нашли подрядчика

В Самаре определили подрядчика, который займется проектными работами на первом этапе строительства новой станции метро "Театральная". Им стала компания Вячеслава Сонина "ВТС-проект". Как следует из документов на сайте Госзакупок, среди заявок только одна соответствовала требованиям конкурса, так что конкурс в электронной форме признали несостоявшимся. Но контракт планируют заключить с тем самым поставщиком услуг, который соответствует требованиям.

Стоимость контракта - 100,9 млн рублей. Эту сумму заплатят за выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Подрядчик должен сделать корректировку плана строительства, определить по результатам инженерно-геологических изысканий способы строительства. В техзадании оговорено, что место прохождения метро имеет плотную застройку и насыщено инженерными коммуникациями, здесь проходят трамвайные пути.

Предполагается, что максимальная стоимость строительства станции "Театральная" с полуперегоном составит 18,429 млрд рублей. Пропускная способность станции планируется в 47,8 тыс человек.

Подрядчик должен выполнить археологическое обследование территории, инженерно-экологические изыскания - в частности, определить плотность потока родона, взять анализ валового грунта, провести радиационное обследование, выполнить сейсмологическую проверку. Проект придется скорректировать из-за того, что станция сместилась к "Алабинской".

Проект в итоге должен включать все необходимые работы по переносу инженерных сетей или строительству новых, по каждой площадке нужно указать схему доставки материалов и рабочих. Понадобится учесть, что работы придется вести в историческом центре города, в условиях большой проходимости и трафика. По проекту нужно буде обустроить монтажную камеру в районе Галактионовской и демонтажную камеру в районе перекрёстка Самарской и Полевой.