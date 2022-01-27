В Тольяттинской церкви мужчина украл сумку у прихожанки и стал оплачивать покупки ее картой

Полиция разыскивает подозреваемого. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Мужчина украл сумку у прихожанки церкви и стал тратить ее деньги на покупки в продуктовых магазинах.

По версии следствия, после мероприятия в одном из храмов Автозаводского района женщина не нашла своей сумки, в которой хранились банковские карты, наличные и телефон. Потерпевшая сразу же направилась в полицейский участок, по пути зайдя в банк, чтобы заблокировать карту. Как оказалось, с ее банковского счета списали 12 тысяч рублей. Правоохранители отследили покупки и нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения в магазине.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают. Он был в черной куртке с синим замком и капюшоном, спортивных штанах с надписью «Adidas» и черных кроссовках. На вид около 30-35 лет, славянской внешности, рост от 175 до 180 см. Тех, кто имеет сведения о личности мужчины или его местонахождении, правоохранители просят проявить гражданскую позицию и сообщить в ближайший отдел или позвонить по телефону экстренных служб 112.