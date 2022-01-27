В Тольятти ремонт подземного перехода на улице Свердлова подходит к финальной стадии

Подземный переход откроют в феврале 2022 года. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти капитальный ремонт подземного перехода движется к финалу. По словам подрядчика, объект готов на 85%.

Сейчас «подземка» закрыта. Это затрудняет переход жителей через дорогу, но подрядчики уверяют, что сдача объекта планируется в конце зимы или в начале весны. С выездной проверкой представители администрации и губернской думы посетили переход. Генеральный директор АНО «СтройГрад» отметил, что открытие может состояться 28 февраля 2022 года, если все пойдет по плану.

Напомним, что сроки переносили, отремонтированный переход должны были ввести в эксплуатацию еще в ноябре 2021 года. За неисполнение условий подрядчика оштрафовали на 300 тысяч рублей, которые он уже выплатил. Тольяттинцев предупреждают, что ближайшие наземные переходы находятся в 150-200 метрах от остановки «Океан».