Житель Самары поссорился с женой и выпил белизну

Семейная ссора довела самарца до больничной койки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре семейная ссора довела местного жителя до больничной койки. Мужчина разругался с женой и выпил химическое вещество.

— 25 января 2022 года в одну из больниц города поступил 35-летний житель Самары. Медики диагностировали у него отравление белизной. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации, — сообщил собственный источник «КП-Самара», знакомый с ситуацией.

Насколько известно, мужчина официально нигде не работает, живет в Красноглинском районе. За помощью к медикам он обратился сам. По факту происшествия будет проведена проверка.