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Происшествия27 января 2022 8:14

Житель Самары поссорился с женой и выпил белизну

Сейчас мужчина находится в больнице
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Семейная ссора довела самарца до больничной койки

Семейная ссора довела самарца до больничной койки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре семейная ссора довела местного жителя до больничной койки. Мужчина разругался с женой и выпил химическое вещество.

— 25 января 2022 года в одну из больниц города поступил 35-летний житель Самары. Медики диагностировали у него отравление белизной. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации, — сообщил собственный источник «КП-Самара», знакомый с ситуацией.

Насколько известно, мужчина официально нигде не работает, живет в Красноглинском районе. За помощью к медикам он обратился сам. По факту происшествия будет проведена проверка.