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Происшествия27 января 2022 8:48

В Тольятти незнакомец развращал второклассницу через мессенджер

Неизвестный вел с 8-летней девочкой беседы на тему секса
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ситуации разбираются правоохранители

В ситуации разбираются правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти неизвестный развращал 8-летнюю девочку через мессенджер. Некий «Ник» обсуждал с второклассницей тему секса и даже присылал ей интимные видео.

— Неизвестный начал переписываться с девочкой в январе 2022 года. Он вел с ней циничные, развращающие разговоры и пересылал различные видеоролики, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Мать узнала о переписке дочери с незнакомцем и обратилась в правоохранительные органы. Насколько известно, собеседник девочки уже удалил свой аккаунт. Сейчас стражи порядка устанавливают личность того, кто развращал школьницу. Проводится проверка.