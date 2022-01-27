В Тольятти незнакомец развращал второклассницу через мессенджер

В ситуации разбираются правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти неизвестный развращал 8-летнюю девочку через мессенджер. Некий «Ник» обсуждал с второклассницей тему секса и даже присылал ей интимные видео.

— Неизвестный начал переписываться с девочкой в январе 2022 года. Он вел с ней циничные, развращающие разговоры и пересылал различные видеоролики, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Мать узнала о переписке дочери с незнакомцем и обратилась в правоохранительные органы. Насколько известно, собеседник девочки уже удалил свой аккаунт. Сейчас стражи порядка устанавливают личность того, кто развращал школьницу. Проводится проверка.