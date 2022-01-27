Суточная COVID-заболеваемость скакнула до 1567 человек в Самарской области 27 января 2022 года

В больницы Самарской области госпитализировали еще 208 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост COVID-пациентов в четверг, 27 января 2022 года, составил 1 567 человек. Общее число случаев заражения достигло 213 298, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в больницы региона попали 208 человек. Еще 1447 самарцев, наоборот, уже закончили лечение. Впервые за долгое время количество выздоровевших оказалось меньше числа заболевших. За все время победить COVID-19 удалось уже 190 081 человеку.

К сожалению, умерли еще 15 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 653 летальных случая.