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Происшествия27 января 2022 10:07

Житель Самарской области решил показать внуку винтовку и выстрелил себе в сердце

О том, что пуля попала в важный орган, мужчина узнал только через два дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшего госпитализировали в реанимацию

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию

Фото: Архив "КП"

Житель Самарской области претендует на звание «Дедушка года». Мужчина решил показать внуку, как правильно пользоваться пневматической винтовкой, и случайно выстрелил себе в грудь. ЧП произошло 23 января в Челно-Вершинском районе.

— По предварительной версии, 60-летний мужчина по собственной неосторожности задел спусковой курок винтовки и выстрелил себе в грудь. После этого пострадавший обратился в больницу. Там ему оказали первую помощь и отпустили домой, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Однако на этом история не заканчивается. Через пару дней мужчине позвонил врач и сказал, что ему нужно сделать КТ. Обследование показало, что пуля попала в сердце. Сразу после этого селянина госпитализировали в реанимацию. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Правоохранители проводят по данному факту проверку.

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