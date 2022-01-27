Житель Самарской области решил показать внуку винтовку и выстрелил себе в сердце

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Фото: Архив "КП"

Житель Самарской области претендует на звание «Дедушка года». Мужчина решил показать внуку, как правильно пользоваться пневматической винтовкой, и случайно выстрелил себе в грудь. ЧП произошло 23 января в Челно-Вершинском районе.

— По предварительной версии, 60-летний мужчина по собственной неосторожности задел спусковой курок винтовки и выстрелил себе в грудь. После этого пострадавший обратился в больницу. Там ему оказали первую помощь и отпустили домой, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Однако на этом история не заканчивается. Через пару дней мужчине позвонил врач и сказал, что ему нужно сделать КТ. Обследование показало, что пуля попала в сердце. Сразу после этого селянина госпитализировали в реанимацию. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Правоохранители проводят по данному факту проверку.