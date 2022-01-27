Шумозащитные экраны начали устанавливать на Московском шоссе в Самаре в январе 2022 года

Экраны призваны защитить самарцев от шума с развязки Фото: Скриншот с видео

В Самаре в январе 2022 года начали устанавливать шумозащитные экраны. Их монтируют на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха, как продвигаются работы.

— Шума, конечно, меньше, но из окон первого-второго этажа вид теперь будет не очень. Да молодежь эти экраны быстро разрисует по-модному, — пишут интернет-пользователи.

Напомним, установить защиту от шума потребовали местные жители. Их дома из-за строительства развязки-эллипса оказались в непосредственной близости от дороги. В итоге о тишине и спокойствии им пришлось позабыть.

Подрядчика для установки шумозащитных экранов из светопроницаемых материалов выбрали осенью 2021 года. Согласно техзаданию, он также должен будет провести благоустройство территории, уложить плитку и поставить четыре остановки. Все работы необходимо выполнить до 10 октября 2022 года.