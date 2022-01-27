Дептранс Самары объяснил задержку трамваев в часы пик

Самарцы пожаловались на забитые трамваи и долгое ожидание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вновь пожаловались на работу трамваев. С тех пор, как в центре города изменили схему движения, время их ожидания заметно увеличилось. В часы пик горожанам приходится ждать составы по 30 и больше минут.

— Просим навести порядок с расписанием. Стало сложно добираться от Барбошиной поляны до проспекта Ленина и обратно. Трамваи забиты пассажирами! — написала жительница Самары в твиттере.

Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта. В ведомстве сообщили, что сейчас трамваи едут в старую часть города через Арцыбушевскую. Нередко там образуется затор — автомобилисты заезжают на пути. Чиновники пообещали разобраться с проблемой. Они планируют оптимизировать дорожное движение — изменить настройки светофоров, установить дополнительные знаки и обеспечить приоритет в работе общественного транспорта.