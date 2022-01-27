В Самаре из-за «омикрона» начали усиленно проверять входной QR-контроль и масочный режим в ТЦ

Контролируются все сферы потребительского рынка. Фото: администрация Самары

В Самарской области наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация, а также распространяется новый штамм коронавируса «омикрон». В связи с этим на объектах потребительского рынка начали усиленно проводить контрольные мероприятия.

В первую очередь проверяющие обращают внимание на входной контроль посетителей с QR-кодами, проведение дезинфекции, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В центре внимания не только торговые центры и магазины площадью более 2000 кв. м., но и пункты общественного питания и организации сферы услуг, - отметили в городской администрации.

Проверки проходят во всех районах Самары. Так, с начала 2021 года в Кировском районе было собрано порядка 400 материалов о нарушениях. По словам начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Кировского района Геннадий Федосеева, в неделю проверяющие составляют до 20 протоколов. Однако уже сейчас наблюдается положительная тенденция – дисциплина и ответственность предпринимателей стала гораздо выше.

Напомним, за невыполнение предписаний на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.