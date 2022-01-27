В Самарской области на пятиклассницу напала стая бродячих собак

Прокуратура провела проверку по факту случившегося Фото: Елена ХЛИМАНОВА

В социальных сетях появилась информация, что в Новокуйбышевске стая бродячих собак напала на ученицу школы №15. Пятиклассница вместе с мамой обратилась в медицинское учреждение, где пострадавшей была оказана помощь. По факту случившегося была назначена прокурорская проверка.

Проверка показала, что городская администрация заключила контракт на отлов бездомных животных с благотворительным общественным фондом «Приют для бродячих собак «Хати». В 2021 году было отловлено 503 животных без владельцев, в том числе 5 собак были пойманы вблизи школы №15. В январе этого года в Новокуйбышевске отловили еще 38 собак. Напомним, в соответствии с законодательством, отловленные в городском округе животные стерилизуются, прививаются от бешенства и других болезней, после чего выпускаются в среду обитания

Также было установлено, что Новокуйбышевская городская больница не направила информацию о случившемся в ОМВД России по г.Новокуйбышевску. Также в полицию не обратилось и руководство школы, где учится девочка. Прокурор внес представление в адрес руководства больницы и школы.