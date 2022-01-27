Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 17:05

Самарские депутаты хотят ограничить время парковки машин во дворах, чтобы те не мешали чистить снег

Внимание привлекли оставленные надолго и заброшенные автомобили
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Депутаты хотят ограничить время стоянки во дворах до 7 дней. Фото: Дума Самары

Депутаты хотят ограничить время стоянки во дворах до 7 дней. Фото: Дума Самары

Депутаты городской думы Самары провели выездные мероприятия по дворам, с целью поверки качества уборки снега и льда. Внимание чиновников привлекли заброшенные автомобили, которые мешают коммунальщикам качественно выполнить свою работу.

- Мы планируем выйти с инициативой внесения поправок в законодательство, с целью ограничить припаркованного транспорта на внутридворовой территории. Автовладелец, конечно, может находиться на больничном или в отпуске. На мой взгляд, это порядка 7 дней. В дальнейшем должны быть признаки, что автомобилем пользуются, - сказал спикер гордумы Алексей Дегтев.

Депутаты отметили, что брошенный транспорт, в том числе грузовой, мешает снегоуборочной технике. Кроме того, такие автомобили занимают место на автостоянке, что также портит отношения с соседями. В настоящее время неизвестно, как будут решать данный вопрос с брошенными машинами.