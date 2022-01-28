Самарский режиссер Егор Чичканов снял криминально-комедийный сериал с Андреем Мерзликиным в главной роли

Егор Чичканов стал сценаристом и режиссером своего сериала. Фото: facebook.com/egor.chichkanov

Самарский режиссер Егор Чичканов представил свою новую работу «И снова здравствуйте!». Самарец снял 10-ти серийный криминально-комедийный сериал с Андреем Мерзликиным в главной роли. Премьера состоится 2 февраля 2022 года на площадке онлайн-кинотеатра IVI.

Сюжет строится вокруг главного персонажа Бориса (Андрей Мерзликин), который в самом начале получает пулю в лоб и умирает. В морге он вдруг оживает и знакомится с практикантом Артемом (Денис Власенко). После чего события начинают развиваться стремительно – через юмор и гротеск зрителю показывают приключения, криминал, любовь и отношения.

Сценарий написал сам самарский режиссер Егор Чичканов. Известный российский актер Андрей Мерзликин высоко оценил драматургию самарца и без сомнения согласился сыграть в его работе главную роль.

Сейчас в фильмографии самарского режиссера и сценариста Чичканова 11 работ в 8 проектах. Среди них, сценарии к фильмам «Елки новые» и «Елки последние», сериалам «Совершенно летние», «Рашн Юг», а также работа в качестве режиссера в сериале «Изи катка» и короткометражный фильм «Не в форме» в проекте «Русское краткое. Выпуск 1».