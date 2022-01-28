Спасо-Вознесенский собор на ул. Степана Разина отреставрируют в Самаре

Старинный собор является объектом культурного наследия Фото: Яндекс.Карты

В Самаре отреставрируют еще один объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о Спасо-Вознесенском «Старом» соборе, который был построен более 100 лет назад. Он находится на улице Степана Разина, 78.

Министерство культуры РФ объявило торги по поиску подрядчика, который разработает проект реставрации собора. На эти цели из федерального бюджета готовы выделить 7 млн рублей. Согласно техзаданию, компания должна будет подготовить всю необходимую документацию до 28 февраля 2023 года. В перечень задач входят: комплексные научные исследования и инженерные изыскания, эскизный проект, проектная и рабочая документация.

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут в середине февраля 2022 года.