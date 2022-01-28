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Общество28 января 2022 7:42

Прокуратура заставила УК убрать снег во дворах Самары

Нарушения допустили четыре организации
Анастасия ФИЛАТОВА
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УК вовремя не расчистил дворы Самарского района

УК вовремя не расчистил дворы Самарского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре четыре управляющие компании уличили в плохой уборке снега и наледи. Нарекания вызвали организации, которые обслуживают дома в Самарском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудники УК «Многоквартирный дом» вовремя не очистили придомовые территории и кровли по следующим адресам: ул. Пионерская, 30; ул. Комсомольская, 43, 43а; ул. Горького, 77; ул. Чапаевская, 148. Аналогичные нарушения выявили в работе ООО «Домоуправляющая компания Самарская», МП «Жилсервис» и ООО «Стрит-2».

Прокуратура Самарского района направила руководителям данных организаций представления. Она потребовала устранить все недочеты. Вскоре УК провели необходимые работы — они убрали и снег, и наледь.

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