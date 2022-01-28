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Происшествия28 января 2022 8:04

В Тольятти водитель «Шкоды» влетел в «Ладу Гранту»

Пассажирке иномарки потребовалась помощь медиков
Алена Тушканова
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Две легковушки не поделили перекресток

Две легковушки не поделили перекресток

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 27 января, в Тольятти произошло ДТП. Примерно 07:15 на ул. Интернациональной водитель иномарки вырезался в отечественную легковушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигался по ул. Интернациональной со стороны ул. Толстого. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил «Ладу Гранту», которая ехала по главной дороге.

В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка «Шкоды». Девушку госпитализировали. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все детали аварии. Проводится проверка.

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